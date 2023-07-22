قبل مؤتمر روما.. المشري: الحل الإنساني الجذري للمهاجرين هو تنمية دولهم الغنية والمنهوبة من دول الاستعمار السابق

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اعتبر رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم السبت أن الحل الحقيقي والجذري والإنساني لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين هو تنمية دولهم الأصلية.

وقال المشري، عبر تويتر، إن “الحل الحقيقي والجذري والإنساني لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين هو تنمية دولهم الأصلية الغنية بالثروات الطبيعية المنهوبة حتى الآن من دول الاستعمار السابق، واستقرارها، أما غير ذلك فهي حلول تلفيقية ومؤقته وغير إنسانية”.

الحل الحقيقي والجذري والإنساني لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين هو تنمية دولهم الأصلية الغنية بالثروات الطبيعية المنهوبة حتى الآن من دول الاستعمار السابق، واستقرارها، أما غير ذلك فهي حلول تلفيقية ومؤقته وغير إنسانية. — خالد المشري (@KhaledMeshri) July 22, 2023

يأتي ذلك بينما ستجتمع دول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط في روما، يوم غد الأحد، لتعزيز الجهود لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، حيث قالت إيطاليا إن الهدف هو مساعدة البلدان في إفريقيا من أجل تقليل الزخم الذي يدفع المهاجرين للوصول إلى أوروبا.

وقال بيان للحكومة الإيطالية، الجمعة، إن الاجتماع سيركز على بناء شراكة لمشاريع في قطاعات تشمل الزراعة والبنية التحتية والصحة.

وذكر البيان أن “المؤتمر يهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفق نموذج جديد للتعاون بين الدول”.

ويشمل المؤتمر تونس وتركيا وليبيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.