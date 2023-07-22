“خدمة للصالح العام”.. عدد من عمداء بلديات طرابلس يستنكرون قرار “التومي” بتخصيص 150 ألف لشراء سيارات لهم

الوطن| رصد

تنازل عميد بلدية كاباو مراد مخلوف عن القرار الذي اصدره وزير الحكم المحلي بالحكومة منتهية الولاية بدر الدين التومي بشأن مباشرة اجراءات شراء سيارة لعددٍ من عمداء البلديات بمبلغ وقدره 150 ألف دينار ليبي لكل عميد وإدراج قيمة العقد في منظومة المشروعات قبل توقيع العقد.

واستنكر العميد في بيانٍ له قرار التومي بإحالة مبلغٍ كبير لشراء سيارة، مطالبًا إياه بالسماح له باستخدام المبلغ لشراء مضخات لمياه الآبار التابعة للبلدية بدلًا من السيارة؛ نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة للمواطنين.

كما ورفض عميد بلدية جادو عمرو طابونة أيضًا قرار التومي بشراء سيارة له، مشيرًا لتنازله عنها وطلبه بتخصيص قيمتها لإدارة خدمات النظافة بالبلدية.

وتلاهم برفض القرار كلًا من عميد بلدية يفرن حسين كافو، وعميد بلدية القلعة نوري ابوقصيعة، من خلال مراسلاتٍ أرسلوها لوزير الحكم المحلي المنتهي للاستفادة من المبلغ المُخصص لشراء السيارات لدعم قطاع المياه وقطاع الكهرباء والصرف الصحي والتي تعاني منه جميع البلديات.