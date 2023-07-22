تفاصيل مثيرة بالقبض على مطلوب للنيابة على ذمة 4 محاضر

تمكن “قسم البحث الجنائي” بمديرية أمن بنغازي، من القاء القبض على شخص صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة وعند ضبطه عثر بحوزته على قطع من مادة الحشيش المُخدرة وحبوب الهلوسة وقام بمقاومة رجال الأمن ورشق الدورية بالحجارة.

في اطار الخطة المُعدة من قبل السيد رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي لواء سليمان بوشيبة لضبط المطلوبين لدى النيابة العامة ولدى مراكز الشرطة وضبط الخارجين عن القانون .

وعُقب ورود معلومات عن أحد الأشخاص صادر بحقه ضبط وإحضار من النيابة العامة ومطلوب لدى مركز شرطة الكويفية على ذمة اربع محاضر منها الاتجار بالمخدرات والإيذاء وحسب المعلومات الواردة أنه يقوم بالإتجار بمادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة ويمارس نشاطه الإجرامي بمنطقة الكويفية شارع مستشفى الصدرية .

وعلى الفور تم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة الكويفية للتحري وضبط الشخص المطلوب وبالفعل تم مُشاهدة الشخص المطلوب وهو يقوم ببيع المخدرات وعند محاولة ضبطه قام بمقاومة رجال الأمن وقام برشق الدوريات التابعة للقسم بالحجارة هو وبعض من سكان الشارع وتم التعامل معه من قبل أعضاء التحريات وضبطه وضُبط بحوزته ثلاثة قطع من مادة الحشيش المخدرة وثلاثة اقراص من حبوب الهلوسة نوع (بترل) وتم الإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.ج.م من مواليد 1999 وإعترف بالإتجار بالمخدرات وبكل مانُسب إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة …