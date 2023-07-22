وزير الكهرباء بـ”الحكومة الليبية” يشارك في مؤتمر منظمة دول شرق أفريقيا للربط الكهربائي

شارك عوض البدري وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أمس الجمعة، في فعاليات مؤتمر دول شرق أفريقيا للربط الكهربائي (EAPP) والمنعقد بالعاصمة الأوغندية كامبالا.

وقلت الحكومة الليبية إن البدري مثّل الدولة الليبية، في المؤتمر الذي جرى خلاله تعديل مذكرات التفاهم السابقة، وإعداد مسودة الاتفاقيات الثنائية لبيع وتبادل الطاقة بين دول المنظمة، إضافة إلى مناقشة مركز بيع وشراء الطاقة بحيث يكون تحت لجنة التسويق بالمنظمة وعدم تبعيتها للسكريتير العام بالمنظمة حفاظا على استقلاليتها.

يذكر أن مشاركة وزير الكهرباء بالحكومة الليبية جاءت باعتباره عضو مجلس الوزراء بالمنظمة والتي تضم دول ( أوغندا – جمهورية مصر العربية – السودان – أثيوبيا – كينيا – رواندا – تنزانيا – جنوب السودان – بورندي – جمهورية الكونغو الديمقراطية ).