إستيقافات مفاجئة ومداهمات تسفر عن ضبط عدد كبير من العمالة الوافدة

شن “مركز شرطة الكويفية” بمديرية أمن بنغازي حملات ضد المهاجرين غير الشرعيين في نطاق إختصاصه ويضبط عدد كبيراً من العمالة الوافدة دخلو البلاد بطريقة غير شرعية.

وتنفيذا للتعليمات الصادرة من قبل السيد مدير أمن مديرية بنغازي اللواءأحمد الشامخ والقاضية بمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وظاهرة التسول .

وتم إعداد خُطة مُصغرة من قبل السيد رئيس مركز شرطة الكويفية لواء محمد إمراجع لمحاربة هذه الظواهر والقضاء عليها حيث باشر أعضاء وحدة التوثيق والمعلومات بإمرة رئيس الوحدة ر ع أ صدام الورفلي وأعضاء التحريات بالمركز بإجراء الإستيقافات المفاجِئة ومداهمة بعض الأماكن التي يتواجد بها المهاجرون غير الشرعيين وبإسناد من دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي .

وأسفرت جهود هذه الحملة عن ضبط عدد كبير من العمالة الوافدة والمهاجرين الذين دخلو للبلاد بطريقة غير شرعية…