| مفوضية الاتحاد الأفريقي: ينبغي الربط بين المصالحة والعدالة في ليبيا

|

2023/07/23 على الساعة 00:36

: دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، أطراف الصراع الليبي، إلى إزالة كل العوائق الداخلية والخارجية التي تعيق العودة إلى تحقيق السلم الحقيقي، وقال إن المصالحة التي “تطمحون إليها هي لقاء القلب والعقل”.

وأوضح موسى فكي الذي تحدث مطولاً باللغة العربية في أعمال اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية المجتمعة في الكونغو التي اختتمت اجتماعاتها أمس الأول، أنه ينبغي “الربط بين المصالحة والعدالة”.

وأكد المشاركون الليبيون في الاجتماع التحضيري الأول لـ”المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية”، على أن المصالحة الشاملة هي هدف ومشروع كل الليبيين، ولن يمكن إنجازه إلا بمشاركة كل مكونات الشعب الليبي دون تهميش أو إقصاء.

وأوضحوا أن مهمة اللجنة التحضيرية هو التحضير لوضع خريطة طريق لتحقيق هذا المشروع والإعداد لعقد مؤتمر جامع يجمع مختلف أطياف الشعب الليبي للإعلان عن المنجز في ملف المصالحة الوطنية بما يحقق الأمن والسلم الاجتماعي والعدالة والنمو.

كما لفت المشاركون إلى أن أعمال هذه اللجنة التي تضم في عضويتها أعضاء عن الأطراف السياسية والاجتماعية والعسكرية تعقد اجتماعاتها بإشراف المجلس الرئاسي وبرعاية من مفوضية الاتحاد الإفريقي وستباشر كافة اجتماعاتها وأعمالها من داخل ليبيا.