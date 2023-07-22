بعد حريق محكمة بن غشير.. النيابة الليبية توجه بضرورة إنشاء مشروع التحول الرقمي

تولَّت نيابة باب بن غشير الجزئية بحث واقعة حريق مكتبيْن مخصصين لبعض الوثائق القضائية المطروحة أمام دائرتي نظر الجنح والمخالفات المرتكبة في نطاق اختصاص محكمة بن غشير الجزئية.

وجاء في بيان النيابة: “عايَن المحقق الأشياء؛ وسجَّل مبلغ الأضرار المادية الناجمة؛ واستعان بأهل الخبرة لغرض تعيين سبب نشوء الحريق، ثم تمَّم إجراء استجواب القائمين على إدارة العمل؛ لاستجلاء مدى الأضرار المتعدِّية إلى الأوراق القضائية؛ فأنبأ الإجراء عن فقد (هلاك) أوراق قضائية ؛ يُحمَد أنها من تلك التي أدخلت في الدورة الالكترونية على قاعدة منظومة عمل النيابة العامة، ولها نسخة رقمية تضاهي أصلها”.

ووجَّه النائب العام المستشار الصديق الصور بإتباع القواعد الإجرائية المرسومة حال فقد الأوراق، وإدخالها في دورة العمل خلال المواعيد المقررة.

وحثَّ النائب العام الإطار القضائي على الوعي الكامل بالغاية من إنشاء مشروع التحول الرقمي، ومضاعفة الجهود التي تتغيَّا أرشفة الأوراق القضائية كلها؛ حتى تتلافى الهيئة أية واقعة مستقبلية ينجم عنها فقد الأوراق القضائية قبل رقمنتها.

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وأهاب: “في إطار التكامل بين ركائز العدالة الجنائية، بالتواصل معها للإسراع في سلوك ما انتهجته هيئة النيابة العامة، والانضمام إلى مشروع التحول الرقمي؛ وتقديم المساعدة اللازمة لها ليشمل مشروع التحول الرقمي منظومة العدالة جميعها”.