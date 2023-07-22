الزاوية.. مواطن يعثر على موقع أثري من العهد البونيقي اثناء جرف أرضه

فور تلقي جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار معلومات مفاده العثور على موقع يشتبه في كونه أثري من قبل أحد المواطنين أثناء قيامه بمسح وجرف قطعة الأرض الخاصة به ببلدية الزاوية المركز بالقرب من المدخل الشرقي للمدينة.

وبتكليف من مدير نيابة النظام العام المنطقة الغربية إنتقل عضو عن نيابة النظام العام ومدير إدارة التحري وجمع الاستدلال ومدير إدارة العلاقات العامة بالجهاز ورئيس مكتب الشرطة السياحية وحماية الآثار صبراته ورئيس وحدة التحقيق واعضاء التحري بالفرع ورئيس فرع المباحث الجنائية المنطقة الغربية وخبيرين من الآثار لمعاينة المكان

وبالكشف على الموقع تبين بأنه أثري عبارة عن مقبرة تعود للعهد البونيقي ؛ واتخذت كافة الإجراءات القانونية بإيقاف المسح وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية لحماية الموقع من العبث والسرقة.