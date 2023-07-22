ليبيا الان

مسؤول بحرس الحدود: نرسل المياه والغذاء للمهاجرين في المنطقة الفاصلة مع تونس

تم النشر منذُ 46 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المسؤول بحرس الحدود الليبي ناجي عمار إن الدوريات تسير بكثافة على القاطع الحدودي لمنع مرور المهاجرين بشكل غير قانوني.

وأضاف عمار في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، الممول من قطر: “نقوم بعملنا لمنع عمليات تسرب المهاجرين عبر حدود البلاد من أي جهة، لكننا في الوقت نفسه لا ننسى الجانب الإنساني”.

وتابع عمار: ”في الوقت الذي يتم فيه نقل المهاجرين إلى العراء وفي الصحراء من دون غذاء ولا ماء وفي ظروف غير إنسانية، نرسل إلى هؤلاء المهاجرين المياه والغذاء في المنطقة الحدودية الفاصلة بيننا وبين تونس، بالإضافة إلى الأدوية في ظل وجود الكثير من الأطفال”.

 

الوسوم

تونس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك