تثير غضب الليبيين.. سيارات باهظة الثمن لعمداء البلديات في ظل المعاناة المعيشية

رفض عمداء بلديات “يفرن – جادو – كاباو”، اليوم السبت، قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، بتخصيص سيارات خاصة لهم بقيمة 150 ألف دينار.

وطالب عمداء البلديات باستبدال قيمتها لدعم خدمات النظافة والبنية التحتية بالبلديات.

وأصدر وزير الحكم المحلي قراراً بشراء سيارات لعمداء بلديان جادو، ويفرن، وكاباو.

ودعت مجالس البلديات إلى البدء في إجراءات الشراء وإدراج بيانات التعاقد بمنظومة المشروعات المحلية بالوزارة .

وطالب عميد بلدية كاباو، مراد مخلوف، بشراء مضخات مياه للمناطق التابعة للبلدية لما تقتضيه المصلحة العامة للمواطنين، بدلاً من شراء سيارة للعميد.

ودعا عميد البلدية وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية إلى الموافقة على تخصيص القيمة ومنح الإذن لشراء المضخات.

وأكد عميد بلدية جادو، عمرو طابونة، أن البلدية في حاجة ماسة لدعمها بالآليات والمعدات وصناديق القمامة ودفع أجور العمالة العارضة وقطع الغيار .

وطالب طابونة، باستبدال القيمة المخصصة لشراء سيارة للعميد بصرفها لدعم إدارة خدمات النظافة بالبلدية.

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ورفض العمداء قرار وزير التنمية المحلية، في ظل حالة استياء واسعة بين مواطني البلديات، في ظل حالة الغلاء التي تعاني منها المدن وعموم ليبيا، وأن ذلك إهدار للمال العام.

وفي مايو الماضي، أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع معدل التضخم في ليبيا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي وسنوي، مسجلة 293.5 نقطة أساس مقابل 284.6 نقطة أساس في الربع العام الأول من العام الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم على أساس ربع سنوي، مسجلا 293.5 نقطة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 291.2 نقطة أساس في الربع الرابع من العام 2022، وفق النشرة الاقتصادية للربع الأول من العام 2023.

وجاء الصعود الطفيف لمعدلات التضخم في ليبيا مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات والملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية والنقل، بالمقارنة بين الربع الأول من العام 2023 وبين الربع الأخير من العام 2022.