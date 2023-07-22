ليبيا الان

“الديب” يشرف على أعمال الصيانة لخط النهر الصناعي باجدابيا

تم النشر منذُ 32 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

قام رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ” أحمد الديب” بزيارة ميدانية للاوقوف على أعمال صيانة الإخفاق الواقع بالمحطة رقم 41 والتي تسببت في توقف الإمداد المائي بالخط الناقل للمياه من مدينة اجدابيا إلى بنغازي،

واستمع “الديب” إلى آخر المستجدات كمت استمع إلى المهندسين والخبراء بالمشروع حول الأسباب المحتملة للاخفاق واستعداد فرق العمل للبدء الفوري لأعمال الصيانة.

وفي ذات السياق أشار رئيس فريق الإصلاحات بأن فرق العمل على أتم الاستعداد للعمل وهم في انتظار الإنتهاء من أعمال التفريغ للخط الناقل من المياه.
وثمن رئيس اللجنة الإدارية الجهود الجبارة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وبلدية اجدابيا، وكتيبة أمن النهر، وسرية أمن النهر التابعة للواء طارق بن زياد المعزز وكل من ساهم وساعد في دعم الجهاز.

الوسوم

#بنغازي أحمد الديب اجدابيا الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ليبيا مشروع النهر الصناعي

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك