المدغيو: الطريق نحو المصالحة الوطنية ليس سهلا ويحتاج عملا مضنيا

قال رئيس لجنة المصالحة بمجلس الدولة الاستشاري “خليفة المدغيو”، أن المصالحة الوطنية مهمة للعبور بليبيا إلى بر الأمان، وهي شرط أساسي لضمان نجاح أي عملية سياسية وانتخابية قادمة.

وأضاف “المدغيو” في تصريحات صحفية، أن ما حدث في في الكونغو برازافيل هو الإعلان عن بدء أعمال اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني الجامع.

وأشار إلى أن، التجهيز لملتقى المصالحة يمضي بحرص كبير من الاتحاد الإفريقي، وهو يكاد الوحيد الجهة الوحيدة التي ليست لها أجندات في ليبيا.

وأكد أن، المؤتمر الجامع سيكون داخل ليبيا واللقاءات القادمة ستعقد في مختلف المناطق الليبية من شرقها وغربها وجنوبها.

وتابع “المدغيو” قائلا: الطريق نحو المصالحة الوطنية ليس سهلا ولا محفوفا بالورود وهو يحتاج عملا مضنيا للوصول للمصالحة ومصلحة الوطن.