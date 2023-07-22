أسواق جديدة مرغوبة: الصينية EXEED تفتح وجهتها نحو ليبيا

تعد EXEED من الشركات الصاعدة في سوق السيارات الفاخرة العالمية، باعتبارها ترث تاريخا يمتد لقرن من الزمن في صناعة السيارات الأوروبية ويدمج أحدث التكنولوجيا الذكية الصينية، مما يعطيها القوة لتحدي السيارات الفاخرة التقليدية والمعروفة.

وبحسب تقارير صادرة عن وكلائها، تعتزم هذه العلامة التجارية الصينية إثبات نفسها قريبًا في ليبيا، باعتبارها تراها سوقا واعدة للغاية، من أجل تطوير وتوسيع نشاطها من خلال هذه العلامة التجارية الراقية التي تجمع بين الفخامة والموثوقية والراحة.

EXEED الصينية تبحث حاليًا عن تجار مهتمين في ليبيا للتعاون.

وبفضل مركز البحث والتطوير الدولي في ميونيخ، ألمانيا، يلتقي ما يقرب من 100 من النخبة العالمية في مجال البحث والتطوير في مجال السيارات لخلق مفهوم جديد لتصميم السيارات في تبادل التكنولوجيا والفن والثقافة. بتراكم خبرة عميقة والعزم والشجاعة لإحداث ثورة في صناعة السيارات، مركز EXEED الأوروبي للبحث والتطوير يستكشف باستمرار تقنيات السيارات المستقبلية.

وانضم إلى المشروع منذ ذلك الحين أكثر من 100 مصمم ومهندس يتمتعون بمؤهلات أوروبية من الدرجة الأولى وخبرة غنية من بي ام دبليو، جاكوار لاند روفر إلى المشروع والعديد منهم أساطير في صناعة السيارات.

واعتمادًا على قدراتها القوية في البحث والتطوير، جذبت EXEED أيضًا العديد من الشركاء ذوي المستوى العالي من أوروبا والولايات المتحدة.

وتحت متطلبات صارمة لمفهوم تصميم جديد ومعايير الصناعة المطلوبة، حققت EXEED تكاملًا مثاليًا للقابلية للتحكم وراحة الهيكل مع بنتلير، واستمرت في تحسين وظائف نظام الاستقرار الإلكتروني للهيكل مع بوش، وأنشأت نظام طاقة قويًا ومرنًا مع بورغوارنر بالإضافة إلى استكشاف معايير جديدة لحماية الركاب باستخدام أوتوليف.