طرابلس.. ضبط العديد من المركبات بداخلها مواد غذائية

ضبطت الاستيقافات الأمنية لشرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس العديد من المركبات اللي تحمل بداخلها مواد غذائية تفتقد للاشتراطات الصحية الخاصة بمواصفات وسائل النقل.

وفي إطار المهام المسندة لقسم شرطة النجدة و من خلال الاستيقافات الأمنية المنتشرة في العاصمة تنفيذاً لأعمال الحملة الأمنية الرامية لتامين العاصمة .

وتمكن أعضاء قسـم شرطـة النجـدة من ضبط عدد من المركبات الآلية في” التمركز الأمنـي جزيرة جنة العريف” التي تحمل مواد غذائية تفتقد للاشتراطات الصحية الخاصة بمواصفات وسائل النقل.

-حسب ما أفادنا به ضابط الفرقة العاملة لهذا اليوم بقسم شرطة النجدة/ خالد الاجنف.

ومن الجدير بالذكر أن دوريات النجدة منتشرة بمداخل العاصمة و شوارعها تاتي تنفيذا لتعليمات السيد مدير الأمن وبسط هيبة الدولة من خلال الاستيقافات الأمنية المنظمة و الموزعة ضمن منطقة الإختصاص الإداري لمديرية امن طرابلس .

واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.