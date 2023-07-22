البرغثي: لم يتم إلى الآن حسم نقطة لمَن ستكون القيادة العسكرية في القوة المشتركة

قال وزير الدفاع الأسبق، محمد البرغثي، أن القوة العسكرية المشتركة لن ترى النور ومن الصعب أن تخضع القيادات لإمرة من لم ينل أي تعليم عسكري.

وأضاف “البرغثي” في تصريحات صحفية أنه يستبعد أي إمكانية لأن ترى القوة العسكرية المشتركة المزمع تشكيلها بين الشرق والغرب النور قريبًا.

وأرجع السبب إلى تصاعد الخلافات السياسية حول السلطة خلال الأشهر الأخيرة، ثم حول النفط وتوزيع إيراداته انعكس على هذا القرار.

وأشار إلى أن، هناك صعوبة في انتزاع ذكرى المعارك التي دارت رحاها بين عناصر الجانبين وتحديداً حرب العاصمة طرابلس. مضيفا أن ، تشكيل أي كيان عسكري مشترك سيواجه بالتحديات ذاتها التي يُشار لها عند الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية.

وتابع قائلا: لم يتم إلى الآن حسم نقطة لمَن ستكون القيادة العسكرية في تلك القوة المشتركة. مشيرا إلى أنه، من الصعب أن تخضع قيادات بنغازي أو فزان أو طرابلس لإمرة شخصيات أحدث سناً أو رتبة أو لم تنل أي تعليم عسكري. وفقا للبرغثي.

وألمح إلى أن، هناك شخصيات تم دفعها لمصاف القيادة بالجانبين فقط بفضل صلة قرابة، أو بدافع ولائها للقوى السياسية.

وأوضح أنه، ضغط بعض القوى الدولية والإقليمية لتشكيل تلك القوة العسكرية المشتركة، هو ما يمنع مجاهرة تلك القيادات بأنها إن لم تكن مستحيلة فإنها تتطلب مزيداً من الجهد والوقت. على حد قول البرغثي.