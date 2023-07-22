رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: على الأطراف الليبية إزالة كل العوائق لتحقيق السلم

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، الأطراف الليبية، إلى إزالة كل العوائق الداخلية والخارجية التي تعيق العودة إلى تحقيق السلم الحقيقي.

وقال خلال أعمال اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية المجتمعة في الكونغو التي اختتمت اجتماعاتها أمس الجمعة، إن المصالحة التي تطمحون إليها هي لقاء القلب والعقل.

وأوضح موسى فقي، أنه ينبغي الربط بين المصالحة والعدالة، فيما يتعلق بالسيادة الليبية.

وأعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي عن امتنانه لدور رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو.

وقال إنه حان الوقت للتخلي عن أخطاء الماضي والأمر متروك لجميع الليبيين لإنقاذ البلاد.

وأضاف أنه متفائل لرؤية هذا الاجتماع التحضيري الذي شاركت فيه جميع الأطراف الليبية ينتهي باعتماد جدول زمني للمضي قدما لعقد مؤتمر المصالحة.