الفارسي: لن تنجح جهود المصالحة في ظل الوضع الأمني المتردي

الوطن|متابعات

علق رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة “يوسف الفارسي” على انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في الكونغو والتي ستواصل عقد اجتماعاتها من ليبيا للإعداد للمؤتمر الجامع الذي سيشارك فيه أطياف الشعب الليبي قال الفارسي إن المجلس الرئاسي فشل في تحقيق ملف المصالحة لأن هذا الملف يتطلب العديد من الإجراءات منها تحقيق العدالة وجبر الضرر وفضلا عن معالجة الانقسامات المنتشرة بين الفرقاء الليبين .

وأكد الفارسي أنه لن تنجح جهود المصالحة في ظل هذا الوضع الأمني المتردي والصراعات بين المدن الليبية والغرب والشرق إلا بعد تحقيق هذة المطاالب مشيراً أن الجيش الليبي هو القادر على إنجاز ملف المصالحة فهو صمام الأمن والأمان للبلاد ولدية القدرة الكافية على وضع الخطط وإزالة العقبات أمام تحقيق العدالة والمصالحة بين الليبين .