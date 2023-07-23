العرفي: ستناقش جلسة النواب المقبلة قوانين 6+6 وملف تشكيل الحكومة الجديدة

الوطن|متابعات

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن الجلسة القادمة ستُخصص لمناقشة قوانين 6+6 وملف تشكيل حكومة جديدة كما سيتم الموافقة على قوانين 6+6 بعدما استلمنا تعديلات فنية من مفوضية الانتخابات ومجلس النواب.

وأكد العرفي أنه تم حل الخلاف الحاصل بين أعضاء مجلس النواب بعد إلغاء القرارات الصادرة في الجلسة الأخيرة وأن أغلب أعضاء مجلس النواب غير موافقين على اللجنة المالية العليا حتى وإن ضمت عبدالمنعم بالكور و لهذا السبب سيكون أمر اللجنة المالية العليا من الملفات التي ستتم مناقشتها.

وأشار أنه منذ أسابيع تم اصدار قرار بنقل الانتخابات البلدية إلى مفوضية الانتخابات ولكن كانت الصدمة بأن هذه القرارات لم يعتد بها في انتخابات اجدابيا والبيضاء.