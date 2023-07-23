“بوجناح” يلتقي وفد فلسطيني لبحث تبادل الخبرات الطبية

الوطن| رصد

التقى نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة في الحكومة المنتهية رمضان ابوجناح، اليوم السبت، وفداً فلسطينياً برئاسة السفير مساعد وزير الخارجية المنتهية عمادالزهيري، و سفير دولة فلسطين لدى ليبيا محمد الرجال، و مدير عام وزارة الصحة المنتهية احمد عبد الحليم، ومسؤول برامج مؤسسة التنمية زينة ريماوي.

وأكد أبوجناح على عمق العلاقات الثنائية بين شعبي الدولتين والتزام دولة ليبيا بالقضية الفلسطينية.

ومن جانبه نقل الوفد تحيات القيادة الفلسطينية و وزارة الصحة الفلسطينية لنائب رئيس الحكومة المنتهية، وتأكيدهم على استعداد وزارة الصحة الفلسطينية للشراكة والعمل مع وزارة الصحة بالحكومة المنتهية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات الفلسطينية العاملة بالخارج.

هذا واقترح الوفد إيفاد بعض الكوادر الطبية المتخصصة لإجراء العمليات الجراحية وتدريب الكوادر الليبية والمساهمة في تطوير القطاع الصحي الليبي في بعض التخصصات ومنها زراعة القرنية، و عمليات القلب المفتوح، و جراحة القلب المفتوح للأطفال، وبعض التخصصات الأخرى .

و عرض الوفد تنسيق وزارتي الصحة بين القطاع الخاص في الدولتين الشقيقتين وإقامة الشراكات والتعاون بين القطاع الخاص في دولة ليبيا ودولة فلسطين في مجالات المختبرات الطبية والأشعة التشخيصية.

وأشار الوفد إلى أن العلاقات المميزة بين الدولتين الشقيقتين يجب أن تترجم إلى تعاون مثمر في مختلف المجالات وأن القيادة الفلسطينية مستعدة لمساندة وزارة الصحة الليبية والرفع من كفاءة القطاع الصحي من خلال الاطباء الزوار وتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة فيبعض التخصصات وكذلك في عمليات صناعة الأدوية.

ويذكر أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق فني بين الدولتين لتحديد الأولويات والاتفاق على آليات العمل خلال المدة القادمة، وتقرر عقد اجتماع موسع بين مدراء المستشفيات الكبرى بين الجانبين الليبيي والفلسطيني لتحديد الاحتياجات المهمة والعاجلة.

وأفاد رئيس الوفد بتعليمات القيادة الفلسطينية لوزارة الصحة بتقديم كل الدعم لوزارة الصحة بالحكومة المنتهية، وإبرام اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة بالحكومة المنتهية ووزارة الصحة الفلسطينية تحت إشراف وزارة الخارجية والمنتهية، وتتابعها لجنة فنية من قطاع الصحة.