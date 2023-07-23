بلدية بنغازي تبحث مع مؤسسة ألمانية سبل معالجة الوضع الراهن للمكب العام بقنفودة

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بحث عضو المجلس التسييري مسؤول ملف البيئة بالبلدية المهندس أحمد فرج الطيرة مع مندوب عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بحضور وكيل الديوان ناصر الأوجلي ومدير إدارة النظافة العامة بالبلدية صلاح الفسي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المحلي صالح البدري وعدد من المُتخصصين في مجال البيئة الوضع البيئي للمكب العام للمُخلفات بمنطقة قنفودة وسُبل مُعالجة الوضع البيئي والمشاكل والصعوبات وإقتراح الحلول المُناسبة.

وتم خلال الاجتماع الإتفاق على تكليف فريق فني من الخُبراء في مجال البيئة بإعداد تقرير شامل وإقتراح الحُلول المُناسبة بهذا الشأن ،وذلك بتمويل من GIZ ،ومُتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.