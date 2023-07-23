النائب العام: لدينا نسخ الكترونية من الأوراق التالفة جراء حريق مجمع المحاكم

الوطن|متابعات

تسلمت نيابة باب بن غشير الجزئية بحث واقعة حريق، أتى على مكتبيْن مخصصين لبعض الوثائق القضائية المطروحة أمام دائرتي نظر الجنح والمخالفات المرتكبة في نطاق اختصاص محكمة باب بن غشير الجزئية

وقام المحقق بمعاينة الأشياء وسجَّل مبلغ الأضرار المادية الناجمة، واستعان بأهل الخبرة لغرض تعيين سبب نشوء الحريق، ثم تـمَّم إجراء استجواب القائمين على إدارة العمل، لحصر مدى الأضرار المتعدِّية إلى الأوراق القضائية، وبين الإجراء فقد (هلاك) أوراق قضائية ،كانت قد أدخلت في الدورة الالكترونية على قاعدة منظومة عمل النيابة العامة، ولها نسخة رقمية تضاهي أصلها.

وعليه وجه المستشار النائب العام “الصديق الصور” بإتباع القواعد الإجرائية المرسومة حال فقد الأوراق، وإدخالها في دورة العمل خلال المواعيد المقررة

وشدد المستشار الإطار القضائي على الوعي الكامل بالغاية من إنشاء مشروع التحول الرقمي، ومضاعفة الجهود التي تتطلب أرشفة الأوراق القضائية كلها، كي تتلافى الهيئة أية واقعة مستقبلية ينجم عنها فقد الأوراق القضائية قبل رقمنتها.

وأهاب بالتواصل معها للإسراع في سلوك ما انتهجته هيئة النيابة العامة، والانضمام إلى مشروع التحول الرقمي، وتقديم المساعدة اللازمة لها ليشمل مشروع التحول الرقمي منظومة العدالة جميعها.