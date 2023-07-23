إطلاق الدورة الرابعة لتطوير وتعزيز قدرات ظباط الصف في القوات المسلحة

الوطن| رصد

أطلقت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، الدورة الرابعة بمدرسة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات ظباط الصف في القوات المسلحة في مجالات متعددة، بما في ذلك التوجيه المعنوي والعلوم السياسية والإعلام الحربي واللغة العربية والعلوم الإدارية.

واعتبرت إدارة التوجيه المعنوي، أن التثقيف والتوعية من الأمور الحيوية والمهمة لتعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية للقوات المسلحة، وأشارت إلى أن هذه الدورات تساعد ظباط الصف على فهم المفاهيم الأساسية والتقنيات المتعلقة بالتوجيه المعنوي والإعلام الحربي، وذلك من خلال توفير دروس تعليمية ومتخصصة في هذه المجالات.

وذكرت أنه من المهم أن تشمل هذه الدورات تعليمات ودروس حول كيفية التواصل مع الجمهور والإعلام، وكيفية إدارة الأزمات الإعلامية والتحلي بالمرونة والاحترافية في التعامل مع الظروف المختلفة، وتحسين الاتصالات داخل وخارج القوات المسلحة.

وبينت إدارة التوجيه المعنوي أن الدورات تؤثر على تحسين الأداء العام للقوات المسلحة والارتقاء بمستوى التوجيه المعنوي والإعلام الحربي، وتعزيز قدرات الظباط الصف وإبراز الدور الهام الذي يلعبه التوجيه المعنوي في الحروب الحديثة والصراعات المسلحة.