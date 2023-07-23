مذيع بقناة التناصح: مكافحة “المداخلة” من الجهاد في سبيل الله

زعم عبدو القن، المذيع بقناة التناصح التابعة للمفتي المعزول، الصادق الغرياني، أن مكافحة من وصفهم بـ “المداخلة” من “الجهاد في سبيل الله”. على حد قوله.

وقال القن، في منشور عبر «فيسبوك»: “يا من تقفون في المناطق الرمادية؛ لا تلومونني في قصفي للمداخلة فأنا لا أعرف الوقوف في المناطق الرمادية كحالكم أيها المنافقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء!”. بحسب تعبيره.

وتابع؛ أنا “أذبُّ شرَّهم على علمائنا ومشايخنا وأهالينا (وجزآء سيئةٍ سيئةٌ مثلُها) (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلّا مَن ظُلِم) ونحن ظُلِمنا من المداخلة ورؤوسهم بل وصل بهم الحدُّ إلى سفك دمائنا يزعمون أنهم يتقرّبون إلى الله بذلك!” بحسب ادعائه.

وأردف “فمكافحتهم بكل الوسائل المشروعة من الجهاد في سبيل الله وإن رغِمت أنوف، فخلُّوا بيننا وبينهم يا أصحاب المواقف الرمادية وأتمنى منكم أيها _ الرماديين_ أن لا تحشروا اسم عالم فيما أكتبه بقلمي حتى تقولوا هل يعلم الشيخ فلان ما تكتب وتقول؟”. وفق قوله.

وختم موضحًا “أنا عبدو القن أكتب في صفحتي وما أكتبه يعبِّرُ عن قناعاتي الشخصية ولا أنسبها لشيخ ولا عالم ما لم أُصرّح بذكر اسمه، وعندما يصلكم شرّ المداخلة عندها ستعلمون وتُدركون أنني مُقصِّرٌ في قصفهم مهما قصفتُ، وربي يصلح حالكم يا رماديين” بحسب كلامه.