اجواء ساخنة وتسجل زيادة غداً.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا اليوم 23 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 23 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، لا تزال الأجواء ساخنة علي أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية مابين ( 36 – 40 )مْ وتسجل علي الدواخل مابين (42- 45) مْ , وتسجل زيادة يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية

الرياح: شمالية غربية إلي غربية معتدلة السرعة تنشط علي المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-40)مْ وتسجل (45)مْ علي الدواخل, وتسجل زيادة يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-45)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-44)مْ .