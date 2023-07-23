الأرصاد الجوية: لا تزال الأجواء ساخنة على أغلب مناطق ليبيا

العنوان-طرابلس

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن الأجواء ساخنة لا تزال على أغلب مناطق ليبيا.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق الساحلية ما بين ( 36 – 40 )مْ وتسجل علي الدواخل ما بين (42- 45) مْ , وتسجل زيادة يوم الغد على أغلب المناطق.

والسماء في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تكون صافية، والرياح شمالية غربية إلي غربية معتدلة السرعة تنشط علي المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33-40)مْ وتسجل (45)مْ علي الدواخل, وتسجل زيادة يوم الغد علي أغلب المناطق.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (41-45)مْ.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية إلي ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (41-44)مْ .