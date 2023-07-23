إيطاليا تخصص 16 مليون يورو للحد من الهجرة غير الشرعية في ليبيا والنيجر

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم السبت، تخصيص 16 مليون يورو لكل من ليبيا والنيجر في إطار مبادرات تستهدف مكافحة الاتجار بالبشر وإدارة تدفقات الهجرة.

وحسب بيان صادر عن الوزارة الإيطالية، فقد توزع الدعم المالي بواقع 8.5 ملايين يورو لثلاثة مشاريع في ليبيا و7.5 ملايين لثلاثة مشاريع في النيجر.

وتستهدف هذه المشاريع تدريب السلطات المحلية لزيادة قدرتها على إدارة ظاهرة الهجرة وفقا لمعايير حماية حقوق الإنسان، وكذلك دورات تدريبة للمهاجرين والمجتمعات المضيفة، فضلا عن تنفيذ عمليات العودة الطوعية للمهاجرين.

وذكر البيان تنفيذ أنشطة لدعم النظام المدرسي في ليبيا ما سيمكن من خلق فرص تعليمية جديدة للمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم.

وقالت الوزارة الإيطالية إنه جرى تمويل هذه المشاريع من صندوق نوتا فارنيسينا للهجرة لصالح المنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن هذه المساعدات تؤكد عزم الحكومة تعزيز التزامها بمكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية في وسط البحر الأبيض المتوسط.

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وأضاف أننا سندعم القدرات العملياتية لليبيا والنيجر لمحاربة المتاجرين، ونقدم بدائل ملموسة وتدريب للشباب، وفي نفس الوقت سنعيد إطلاق العلاقة بين إيطاليا وأفريقيا في قطاع يتطلب التعاون الكامل من جميع الدول المتضررة من ظاهرة الهجرة.