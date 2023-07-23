“وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة” تواصل أعمال تركيبات برج الاستقبال لمحول بوعطني

الوطن/متابعات

واصلت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة أعمال تركيبات هيكل الاستقبال لمحول بوعطني رقم ( 2 ) – (220 / 30 kv ) ، ويذكر بأن محطة محولات بوعطني ( 220 – 30 kv ) تعرضت إلى الاحتراق والتدمير بالكامل فترة الحرب على الإرهاب عام 2014م ، والتي كانت تُغذي ما قيمته 30 ‎%‎ من أحمال مدينة بنغازي .

وأشرف وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري على لجنة لتركيب المحول، وبالفعل بدأت اللجنة في أعمالها وبوتيرة سريعة جداً ، وأصبحت الآن المراحل الأخيرة من تركيب المحول رقم ( 2 ) – 220 / 30 kv ، والذي سيمكن المهندسين في شبكات الجهد المتوسط من فك بعض إختناقات الكوابل من جهة ( 30 kv )، على محطة الحديقة والجنوب، وتخفيض الأحمال على المحولات.

وفي حالة حدوث أي عطل بالمحول القائم، يتم الدخول بالمحول الجديد رقم ( 2 ) ، وبكل مرونة وسلاسة في التشغيل ، ودون اللجوء للإطفاء على رقعة كبيرة في مدينة بنغازي وكذلك تحسين الجهد.