يوسف الفارسي: المجلس الرئاسي فشل في تحقيق ملف المصالحة

أكد رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة يوسف الفارسي، أن “المجلس الرئاسي فشل في تحقيق ملف المصالحة”.

وقال الفارسي في تصريح صحفي، إن ملف المصالحة “يتطلب العديد من الإجراءات منها تحقيق العدالة وجبر الضرر وفضلا عن معالجة الانقسامات المنتشرة بين الفرقاء الليبيين”.

وأضاف “لن تنجح جهود المصالحة في ظل هذا الوضع الأمني المتردي والصراعات بين المدن الليبية والغرب والشرق إلا بعد تحقيق هذه المطالب”.

وختم موضحًا أن “الجيش هو القادر على إنجاز ملف المصالحة فهو صمام الأمن والأمان للبلاد ولدية القدرة الكافية على وضع الخطط وإزالة العقبات أمام تحقيق العدالة والمصالحة بين الليبيين”.