نشـرة الصيد البحري على السـاحل الليبي اليوم الأحد

نشـرة الصيد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم الأحد كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط مساء اليوم على ساحل البريقة وعلى الساحل الممتد من ساحل درنة الى خليج بمبا تصل سرعته الى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة صباح اليوم على ساحل سرت.

ريح براني متغير الاتجاه ويكون شرش الى بحري يوم الغد على ساحل سرت الساحل سرعتـــه تتراوح ما بين (05-10) عقدة

ارتفاع الموج لا يتجاوز (0.50) متر.

البحر هادئ.

درجة حرارة سطح البحر (26-28) مْ.

الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة صباح الغد على ساحل بنغازي.

ريح شرش الى بحري على معظم الساحل ويكون غربي الى باش على ساحل شحات سرعته ما بين (05-20) عقدة تصل سرعته مساء اليوم الى (25) عقدة على ساحل درنة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر يصل الى (1.50) متر ظهر الغد على ساحل درنة وطبرق.

البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.

درجة حرارة سطح البحر ما بين (26-28) مْ.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة الى ضعيفة على الساحل الممتد من بنغازي الى المرج هذه الليلة وصباح الغد وذلك لأحتمال ظهور ضباب خفيف.