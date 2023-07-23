آخر المستجدات في أعمال إصلاح خط مياه “إجدابيا –بنغازي”

العنوان-بنغازي

قال رئيس فريق الإصلاحات الخاص بخط مياه “إجدابيا – بنغازي”، التابع لمنظومة النهر الصناعي، إن فرق العمل على أتم الاستعداد لأعمال صيانة الإخفاق الواقع في المحطة رقم 41، الذي تسبب في توقف الإمداد المائي بالخط الناقل للمياه من مدينة أجدابيا إلى بنغازي، مشيرا إلى أن الفرق في انتظار الانتهاء من أعمال تفريغ الخط الناقل من المياه.

جاء هذا التصريح، خلال زيارة رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، المهندس أحمد علي الديب، موقع الإخفاق، للاطلاع على آخر المستجدات، والاستماع إلى المهندسين والخبراء بالمشروع حول الأسباب المحتملة للإخفاق، مؤكدا استعداد فرق العمل للبدء الفوري لأعمال الصيانة.

وأشاد رئيس اللجنة الإدارية بالجهود الجبارة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وبلدية أجدابيا، وكتيبة أمن النهر، وسرية أمن النهر، التابعة للواء طارق بن زياد المعزز، وكل من أسهم وساعد في دعم الجهاز، مؤكدا أن إدارة الجهاز على استعداد لدعم فرق العمل، وتذليل كل الصعوبات من أجل الإسراع في أعمال الاصلاحات بالشكل الصحيح.

ووقع انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة “41+360” الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة إجدابيا، فجر الخميس، مما تسبب في غرق مزارع، وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، وذلك قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب. بينما قال الناطق باسم جهاز النصر الصناعي، صلاح الساعدي، الجمعة، إن أعمال صيانة أنبوب خط النهر في المحطة قد تستمر لمدة لن تقل عن أسبوع.