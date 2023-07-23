بكري مناشدًا الإفراح عن هانيبال: ستكون دمائه في رقبة الجميع ولن يسامحكم أي إنسان عربي

ليبيا – ناشد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، السلطات المحلية في لبنان، للإفراج عن هانيبال نجل الرئيس السابق معمر القذافي، على خلفية تدهور حالته الصحية؛ إثر دخوله في غيبوبة وفقا لتصريحات الصحة اللبنانية، متهما إياها بالتغافل عن الاستجابة للنداءات الدولية والإقليمية.

بكر كشف خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، عن نقل السلطات الصحية نجل الرئيس القذافي إلى العناية المركزة إثر دخوله في غيبوبة؛ نتيجة إضرابه عن الطعام منذ عدة أسابيع، احتجاجا على احتجازه منذ عام 2015 دون محاكمة.

وتساءل بكري، عن دور السلطات اللبنانية وشرفاء لبنان حيال ما يحدث؟.

وطالب جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والعفو الدولية، بضرورة التدخل لإنقاذ حياة نجل القذافي، قائلا: “أنقذوا هانيبال القذافي، أنقذوا هذا الشاب البريء الذي أوشك على الموت الآن؛ ستكون دمائه في رقبة الجميع، ولن يسامحكم أي إنسان عربي على هذه الجريمة التي ترتكب علانية في لبنان”.

وتابع بكري حديثه :”لم يرتكب جريمة، ولم تكن له علاقة بقضية الإمام وموسى الصدر لا من قريب أو بعيد ولا أحد يملك دليلا عليه”.