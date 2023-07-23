ليبيا.. العثور على مقبرة أثرية تعود للعهد البونيقي في الزاوية

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، العثور على مقبرة أثرية تعود للعهد البونيقي في بلدية الزاوية المركز بالقرب من المدخل الشرقي للمدينة.

وقالت الوزارة، في بيان مساء السبت، إن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار تلقى معلومات مفادها العثور على موقع يشتبه في كونه أثريا من قِبل أحد المواطنين في أثناء مسحه وجرفه قطعة الأرض الخاصة به ببلدية الزاوية، المركز بالقرب من المدخل الشرقي للمدينة.

وعاين المكان عضوا عن نيابة النظام العام ومدير إدارة التحري وجمع الاستدلال ومدير إدارة العلاقات العامة بالجهاز ورئيس مكتب الشرطة السياحية وحماية الآثار صبراتة ورئيس وحدة التحقيق وأعضاء التحري بالفرع ورئيس فرع المباحث الجنائية المنطقة الغربية وخبيرين من الآثار، وذلك بتكليف من مدير نيابة النظام العام في المنطقة الغربية.

وجاء في البيان: “بالكشف على الموقع تبين أنه أثري، وهو عبارة عن مقبرة تعود للعهد البونيقي، واتخذت كل الإجراءات القانونية بإيقاف المسح، وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية بحماية الموقع من العبث والسرقة”.