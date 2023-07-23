إيطاليا تنظم مؤتمرا للهجرة بحضور زعماء أفارقة

الوطن | رصد

يشهد المؤتمر الدولي حول قضية الهجرة المقرر عقده، غدا الأحد،بالعاصمة روما مشاركة ليبيا، والذي تقول إيطاليا إنه يستطلع «مساعدةالبلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا».

وأعلنت الحكومة الإيطالية في بيان عشية المؤتمر أنّه سيركز على «بناءشراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الفلاحة والبنية التحتيةوالصحة، كما يستهدف التحكم في ظاهرة الهجرة، ومكافحة الاتجاربالبشر، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وكشف مسؤولون إيطاليون في تصريحات لوكالة «رويترز»، أنّ الدولالمقرر مشاركتها في الاجتماع هي ليبيا وتونس وتركيا والجزائروالإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

غير أن فرنسا لا يُتوقع أن تكون ضمن الدول المشاركة في الاجتماع وقديؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصل لنتائج قوية، حيث دخلت باريسفي صدام مع روما العام الماضي بشأن الهجرة.

وذكرت الحكومة الإيطالية أنّ المؤتمر سيناقش أيضًا القضايا المتعلقةبتغير المناخ والطاقة في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرةتعاون في مجال الطاقة مع أفريقيا.