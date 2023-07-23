طرابلس.. ضبط سيارة هونداي مطلوبة شكلت حادث سير ولاذت بالفرار

أفادت مديرية أمن طرابس اليوم الاحد عن ضبط “سيارة هونداي فرو كروز” ليلة البارحة مطلوبة في حادث سير ولاذت بالفرار.

تمكن أعضاء قسـم شرطـة النجـدة من ضبط مركبة آلية نوع “هونداي فيرو كروز اللون أبيض” في التمركز الأمنـي جزيرة عودة الحياة، بعد الاشتباه فيها و بالاستعلام لدى منظومة البلاغات والإستعلام الأمني اتضح انها مطلوبة لدى قسم مرور الفرناج و مبلغ عنها كونها شكلت حادث مروري و لاذت بالفرار.

وحسب ما أفاد به ضابط الفرقة العاملة بقسم شرطة النجدة/ خالد الاجنف اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية و تم احالتها لقسم مرور الفرناج من حيث الاختصاص.