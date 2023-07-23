وفد  فلسطيني لـ “أبوجناح”: مستعدون لإيفاد كوادرنا المتخصصة لتطوير القطاع الصحي الليبي

التقى وزير الصحة المكلف بحكومة الدبيبة، رمضان أبو جناح، وفدا فلسطينيا برئاسة السفير مساعد وزير الخارجية الفلسطيني عماد الزهيري.

وأكد الوفد على “استعداد وزارة الصحة الفلسطينية للشراكة والعمل مع الوزارة وتبادل الخبرات، عبر إيفاد الكوادر الطبية المتخصصة لتطوير القطاع الصحي الليبي في تخصصات زراعة القرنية وعمليات القلب المفتوح وجراحة القلب المفتوح للأطفال”.

وجرى الاتفاق على “تشكيل فريق فني بين الدولتين لتحديد الأولويات، والاتفاق على آليات العمل خلال المدة المقبلة”.

ومن جانبه، أكد أبوجناح، التزام ليبيا بالقضية الفلسطينية، منوها إلى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.