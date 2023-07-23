الكونغرس الأميركي يصدر تقرير مطول بشأن ليبيا ويرسم صورة قاتمة

رسم تقرير أعدته «خدمة أبحاث الكونغرس» الأميركي صورة قاتمة للأوضاع الراهنة في ليبيا، مشيرا إلى سلسلة الحكومات الموقتة التي خلفتها العملية السياسية الجارية، ناهيك عن المجموعات المسلحة والقادة المحليين والتحالفات المدعومة من الأطراف الخارجية المتنافسة، التي ثبت أنها الأطراف الأكثر قوة وتأثيرا في الحياة العامة.

وبينما لم تسفر العملية السياسية في ليبيا عن حكومة مستقرة تستطيع توحيد المؤسسات الوطنية، يعيد التقرير التأكيد على دعم الولايات المتحدة للمساعي الدبلوماسية والسياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، مشيرا إلى سعي إدارة الرئيس جو بايدن لتأمين 15 مليون دولار للدعم في ليبيا في موازنة العام 2024.

كما يشير إلى مشاورات جارية داخل الإدارة الأميركية بشان عودة التمثيل الدبلوماسي إلى ليبيا بشكل كامل، مع مطالب متزايدة من أعضاء الكونغرس بانخراط أكبر في البلاد.

تقرير الخدمة، التابعة للكونغرس الأميركي، يؤكد أن السياسة الأميركية في ليبيا تستند على دعم إجراء انتخابات وطنية جديدة، واستخدام النفوذ الأميركي لدعم وتعزيز جهود الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف، حسب التقرير.

وإلى ذلك، خصص الكونغرس تمويلا لتفعيل الدبلوماسية الأميركية وبرامج الدعم والمساعدة، في الوقت الذي طالب فيه عديد من أعضاء الكونغرس بانخراط أكبر في ليبيا. وتسعى إدارة بايدن لتأمين 15.9 مليون دولار من موازنة العام 2024 للدعم في ليبيا.

وتعد ليبيا من البلاد ذات الأولوية القصوى بالنسبة إلى الإدارة الأميركية، وهو ما كشفته خطة أعدها الكونغرس مدتها 10 سنوات للدعم في ليبيا، في إطار «قانون الهشاشة العالمي».

ويعيد التقرير التأكيد على تشجيع المسؤولين الأميركيين للحوار بين الأطراف الليبية، والتأكيد على أهمية الانتخابات لحل النزاع حول الشرعية، وقال: «يعمل المسؤولون الأميركيون على تحقيق التوازن بين المخاوف المتعلقة بليبيا والأهداف الأميركية الأخرى فيما يخص روسيا ومصر وتركيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات».

وفيما يتعلق بعودة البعثة الدبلوماسية الأميركية للعمل من داخل ليبيا، وهي تعمل الآن من السفارة الأميركية في تونس، أوضح التقرير أن مسؤولي الإدارة يعملون على تقييم المتطلبات لعودة التمثيل الدبلوماسي الأميركي في ليبيا، وفي هذا يجري الكونغرس مشاورات مع إدارة بايدن فيما يتعلق بالخطط والمتطلبات الأمنية والتكاليف.

وسعت الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى منع ليبيا من التحول إلى بيئة مهيأة للمجموعات الإرهابية، واتبعت مسارات مختلفة للتعامل مع الصراع والتنافس بين الأطراف الليبية.

وخلال فترات المواجهات المسلحة بعامي 2019 و2020، دعم الوسطاء الدوليون تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات جديدة لتكون أساس لإعادة توحيد المؤسسات وإنهاء التدابير الموقتة.

ودعمت الإدارة الأميركية من جانبها وساطة الأمم المتحدة لتلك المبادرات، وركزت على الحفاظ على وقف إطلاق النار وتحييد المؤسسات مثل مؤسسة النفط، وسعت لتفادي أي اتهامات بالتدخل، وتجنبت الإصرار على نتائج بعينها.

وسلط تقرير «خدمة أبحاث الكونغرس» الضوء على الوضع السياسي والأمني الراهن في ليبيا، بالإشارة إلى أنه «بعد 12 عام من الإطاحة بنظام معمر القذافي، لم تستطع ليبيا الانتقال إلى حكومة مستقرة، إذ خلفت العملية الجهود الدبلوماسية والانتخابات سلسلة من الحكومات الموقتة».

ورأى أن تأجيل الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في العام 2021، وغياب التوافق بين الأطراف الليبية بشأن الترتيبات الدستورية والقانونية، فضلا عن هشاشة الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة، وعودة ظهور التنافس المؤسسي، يطيل أمد انعدام الاستقرار في ليبيا، ويخلق تحديات كبيرة لمتخذي القرار في الولايات المتحدة.

ولفت التقرير كذلك إلى بروز التنافس المؤسسي من جديد بين الأطراف في شرق وغرب ليبيا، وقال: «في أعقاب تأجيل الانتخابات الوطنية بالعام 2021، اشتدت المنافسة السياسية بين الأطراف الليبية. ويظل الجيش الليبي والمجموعات المسلحة المنافسة في الغرب لاعبين نافذين في المشهد الأمني، ولهم أهدافهم السياسية المختلفة».

كما أشار إلى «تحرك رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لإسقاط رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الذي قدم نفسه باعتباره مرشحا رئاسيا رغم تعهدات سابقة بعدم الترشح في الانتخابات، ورفض عقيلة تسليم السلطة سوى إلى حكومة منتخبة».

وتابع التقرير «في العام 2022، عين مجلس النواب فتحي باشأغا رئيسا للحكومة، وحاول الأخير مرارا دخول العاصمة طرابلس لتأكيد سلطته وهو ما قوبل بالرفض والمقاومة من قبل الدبيبة والمجموعات المسلحة المحلية، ما أشعل مواجهات مسلحة متفرقة انتهت بهزيمة حلفاء باشأغا».

وتطرق تقرير اللجنة الأميركية إلى الوضع الاقتصادي في ليبيا، لافتا إلى اعتماد البلاد المالي والاقتصادي على قطاع النفط والغاز، وهو ما يجعل المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي والمؤسسات المالية برمتها مادة للمنافسة الشديدة بين الأطراف المتناحرة، التي تسعى لتأمين الوصول إلى العائدات النفطية لدفع رواتب متنسبيها، وتقديم الدعم السياسي لها على الأرض.

كما أشار إلى قرار الدبيبة، بالعام 2022، استبدال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وتعيين فرحات بن قدارة، و«في أعقاب ذلك، رفع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الحصار المفروض على مؤسسات النفط، مع التهديد المتكرر بإستئناف الإغلاق من جديد».

ورغم احتياطات النفط الهائلة التي تملكها ليبيا، وهي الأكبر في أفريقيا، إلا أن الصراع والمنافسة السياسية، وإهمال البنية التحتية للمنشآت النفطية، عطل عمليات القطاع النفطي وقلل من إمكاناته.

كذلك تطرق تقرير «خدمة أبحاث الكونغرس» إلى وضع المجموعات الإرهابية العابرة للحدود في ليبيا، ويذكر أن تقييمات الأمم المتحدة والولايات المتحدة تشير في هذا الشأن إلى احتواء وتقليص تهديد المجموعات الإرهابية في البلاد. وعملت الإدارات الأميركية المتعاقبة على دعم مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، كما راقب الجيش الأميركي بشكل خاص أنشطة مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية.

ويكشف التقرير مغادرة بعض مرتزقة «فاغنر» من ليبيا لدعم العمليات الروسية في أوكرانيا، لكنه يشير إلى أن ليبيا لا تظل مركزا لوجيستيا مهما لعمليات المجموعة الروسية في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية. وأضاف «يقدم المستشارون العسكريون الأتراك خدمات التدريب والمساندة للمجموعات المسلحة في غرب ليبيا، حسب الاتفاق الأمني بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الموقع بالعام 2019. واستعان الجيش الليبي ومنافسوه بمقاتلين من سورية وتشاد والسودان».

المصدر : الوسط