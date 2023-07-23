ضبط ركوبة تاكسي مطلوبة لمركز شرطة في طرابلس

أعلنت مديرية امن طرابلس، عن ضبط ركوبة [تاكسي ] مبلغ عنها “منذ 72 ساعة” مطلوبة لمركز شرطة الأوسط.

وتمكن أعضاء قسـم شرطـة النجـدة من ضبط ركوبة [تاكسي ] ” النوع سامسونج ” اللون أصفر في التمركز الأمنـي الإشارة الضوئية وادي الربيع أشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة بمديرية أمن طرابلس. اتضح ان المركبة الآلية [تاكسي]كونها مطلوبة لمركز شرطة الأوسط.

وحسب ما أفاد به ضابط الفرقة العاملة لهذا اليوم بقسم شرطة النجدة/ خالد الاجنف اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.