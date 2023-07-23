العرفي: البرلمان سيناقش ملف تشكيل حكومة جديدة في الجلسة المقبلة

أعلن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن الجلسة المقبلة للمجلس، ستُخصص لمناقشة قوانين 6+6 وملف تشكيل حكومة جديدة.

وقال العرفي، في تصريحات صحفية: “سيتم الموافقة على قوانين 6+6 بعدما استلمنا تعديلات فنية من مفوضية الانتخابات ومجلس النواب، وتم حل الخلاف الحاصل بين أعضاء مجلس النواب بعد إلغاء القرارات الصادرة في الجلسة الأخيرة”.

وأضاف “أغلب أعضاء مجلس النواب غير موافقين على اللجنة المالية العليا حتى وإن ضمت زميلنا عبدالمنعم بالكور، لهذا السبب سيكون أمر اللجنة المالية العليا من الملفات التي ستتم مناقشتها”.

وتابع “منذ أسابيع أصدرنا قرارًا بنقل الانتخابات البلدية إلى مفوضية الانتخابات، وتفاجأنا بأن هذه القرارات لم يعتد بها في انتخابات اجدابيا والبيضاء”.