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العرفي: البرلمان سيناقش ملف تشكيل حكومة جديدة في الجلسة المقبلة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن الجلسة المقبلة للمجلس، ستُخصص لمناقشة قوانين 6+6 وملف تشكيل حكومة جديدة.

وقال العرفي، في تصريحات صحفية: “سيتم الموافقة على قوانين 6+6 بعدما استلمنا تعديلات فنية من مفوضية الانتخابات ومجلس النواب، وتم حل الخلاف الحاصل بين أعضاء مجلس النواب بعد إلغاء القرارات الصادرة في الجلسة الأخيرة”.

وأضاف “أغلب أعضاء مجلس النواب غير موافقين على اللجنة المالية العليا حتى وإن ضمت زميلنا عبدالمنعم بالكور، لهذا السبب سيكون أمر اللجنة المالية العليا من الملفات التي ستتم مناقشتها”.

وتابع “منذ أسابيع أصدرنا قرارًا بنقل الانتخابات البلدية إلى مفوضية الانتخابات، وتفاجأنا بأن هذه القرارات لم يعتد بها في انتخابات اجدابيا والبيضاء”.

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البرلمان الحكومة الجديدة لجنة 6+6 ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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