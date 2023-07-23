| تايمز أوف مالطا: المهاجرون يعيشون ظروفا غير إنسانية في ليبيا

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2023/07/23 على الساعة 12:05

: قالت صحيفة “تايمز أوف مالطا” إن المهاجرين يعيشون ظروفا غير إنسانية في ليبيا، وفق تحقيق صحفي كشف عن مراكز احتجاز سرية للمهاجرين في ليبيا.

وأكدت الصحيفة أن الميليشيات المسلحة تدير وتمارس في مراكز الاحتجاز أبشع أنواع الانتهاكات بحق المهاجرين،حيث يتم

احتجاز المهاجرين في ظروف غير إنسانية والتعذيب والاغتصاب المنتظم لهم،فضلا عن فرض الميليشيات فدية مالية على أسر المهاجرين للإفراج عنهم، إذ تصل الفدية لعشرات الآلاف من الدولارات لكل شخص.

ووفق الصحيفة فإن الميليشيات تجبر المهاجرين على العمل في أعمال قسرية تحت التهديد، كما تتاجر بهم وتبيعهم كعبيد في أسواق ليبية.

وأشارت تايمز أوف مالطا إلى اتهام الأمم المتحدة أطرافا ليبية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودعوة منظمات حقوقية دولية لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان بحق المهاجرين في ليبيا.

كما لفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول التعاون مع ليبيا لوقف تدفق المهاجرين باتجاه أوروبا.