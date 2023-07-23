الطقس في ليبيا.. أجواء ساخنة والحرارة تسجل 45 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استمرار الأجواء الساخنة على غالبية المناطق.

وعن طقس (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية بين 36 و40 درجة مئوية، وعلي الدواخل بين 42 و45 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا على غالبية المناطق.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلي غربية، معتدلة السرعة، وتنشط علي المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة بين 33 و40 درجة مئوية، وتسجل 45 درجة مئوية على الدواخل، وزيادة غدا علي غالبية المناطق.

وفي منطقة (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية، الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 41 و45 درجة مئوية.

وأخيراً طقس (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلي ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 41 و44 درجة مئوية.