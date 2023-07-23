العرفي: الجلسة المقبلة ستناقش ملف تشكيل حكومة جديدة

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إنه سيتم الموافقة على قوانين 6+6 بعد ان تسلمنا تعديلات فنية من مفوضية الانتخابات ومجلس النواب.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية أنه تم حل الخلاف الحاصل بين أعضاء مجلس النواب بعد إلغاء القرارات الصادرة في الجلسة الأخيرة.

وأكد أن الجلسة المقبلة للمجلس، ستُخصص لمناقشة قوانين 6+6 وملف تشكيل حكومة جديدة.

وتابع” أغلب أعضاء مجلس النواب غير موافقين على اللجنة المالية العليا حتى وإن ضمت زميلنا عبدالمنعم بالكور، لهذا السبب سيكون أمر اللجنة المالية العليا من الملفات التي ستتم مناقشتها”.

وختم “منذ أسابيع أصدرنا قرارًا بنقل الانتخابات البلدية إلى مفوضية الانتخابات، وتفاجأنا بأن هذه القرارات لم يعتد بها في انتخابات اجدابيا والبيضاء”.