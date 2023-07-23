منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في واقعة انفجار خط أنابيب المياه

طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق شامل في واقعة انفجار خط أنابيب التزويد بمياه النهر الصناعي بمدينة أجدابيا والذي حصل يوم الخميس الماضي وتقديم الجناة إلى العدالة .

ودعت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان في بيان لها الجهات الأمنية للقيام بمهامها في تأمين خطوط أنابيب نقل المياه للخزانات الرئيسية، لأن هذه الجرائم تمس الأمن الوطني، وتمس المواطن في حياته اليومية .

وبينت المنظمة أن كل السلطات بالحكومة التابعة لمجلس النواب باشرت بإجراءات صيانة أنابيب نقل المياه، والتي يحتمل أن يكون انفجار الأنبوب بفعل عمل تخريبي، وإجراء توصيلات غير شرعية مخالفة للقانون من متساكني مدينة اجدابيا .