الدبيبة: انطلاق أولى الرحلات بين طرابلس وروما غدا الاثنين

قبيل انعقاد أعمال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية في روما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن أولى الرحلات بين طرابلس وروما ستنطلق غدا الاثنين، إيذانا باستئناف الرحلات بين البلدين بعد توقف دام عشر سنوات.

وبين الدبيبة بحسب منصة “حكومتنا” أن هذه خطوة تمهد لفتح المجال الجوي مع دول أخرى، مضيفا أنه سيتم العمل مستقبلا على فتح خط جوي بين روما وبنغازي.

وثمن الدبيبة الجدية العالية التي تبديها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للتعاون في ملف الهجرة غير النظامية، ودعا إلى إقامة شراكة متوازنة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وأكد الدبيبة أن رؤية حكومته لا تتضمن أي اقتراحات حول توطين المهاجرين غير النظاميين في مناطق العبور، وأردف نطالب في قمة اليوم بحق ليبيا في الدعم الدولي في هذا الملف أمنيًا وسياسيًا وماديًا