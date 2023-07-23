أعلنت وزارة الصحة انطلاق برنامج الفحص الطبي والتطعيمات لطلّاب المدارس وفق جدول التطعيمات الوطني.

وبينت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الفرق الطبية العاملة بالمركز الصحي “سيدي سليم” التابع لإدارة الخدمات الصحية أبوسليم، شرعت في تنفيذ برنامج الفحص الطبي والتطعيمات للطلاب، حرصًا على سلامتهم من الإصابة بالأمراض المستهدفة بالتحصين.

ويتضمن البرنامج قياس الطول، والوزن، والكشف عن النظر، والأسنان، والاطمئنان على صحة الطلاب العامة، إضافة إلى إعطاء طعم الرباعي ويشمل الخناق والكزار والشاهوق منزوع الخلية وشلل الأطفال الميت ADACEL POLIO (TDap+ipv)، لمن هم في سن 6 سنوات.

وأكدت وزارة الصحة أن الالتزام بمواعيد التطعيم سيسهم في الوقاية من الأمراض المعدية، وتقوية الجهاز المناعي، وخفض نسبة الوفيات.