| الدبيبة: رؤيتنا لا تتضمن أي اقتراح لتوطين المهاجرين في ليبيا

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2023/07/23 على الساعة 13:15

: أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميدالدبيبة قبيل انعقاد أعمال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية في العاصمة الإيطالية روما،ان رؤية حكومته لا تتضمن أي اقتراح لتوطين المهاجرين في مناطق العبور، ومنها ليبيا.

وقال الدبيبة إن حكومته ستطالب بحق ليبيا في الحصول على الدعم الدولي في ملف الهجرة أمنيًا وسياسيًا وماديًا.

كما لفت إلى انطلاق غدا الاثنين أول رحلة بين طرابلس وروما، مدشِّنةً استئناف الرحلات بين البلدين بعد انقطاع دام 10 سنوات، وستعمل حكومته مستقبلا لفتح خط بين روما وبنغازي.