خدمة الأبحاث في الكونغرس الأميركي تقدم تقريرًا بشأن التعامل مع الملف الليبي

ليبيا – نشرت منصة “فواصل” الإعلامية أبرز ما ورد في تقرير خدمة الأبحاث التابعة للكونغرس الأميركي المقدم للأخير بهدف رسم سياسة أميركية في ليبيا.

ووفقا لما ورد في المنصة وطالعته صحيفة المرصد لا زالت انتخابات مؤجلة في ظل وجود حكومتين متنافستين وتدخلات إقليمية ودولية مع استمرار الجيش الأميركي في مراقبة أنشطة المرتزقة الروس والمعدات العسكرية في ليبيا رغم أن بعضهم غادروا إلى أوكرانيا.

وتطرق التقرير لتواجد قوات عسكرية أجنبية في ليبيا من روسيا وتركيا ودول أخرى في وقت توازن فيه الإدارة الأميركية بين اهتماماتها بليبيا وأهدافها مع روسيا ومصر وتركيا وفرنسا وإيطاليا فيما يقود المبعوث الخاص ريتشارد نورلاند المشاركة الديبلوماسية الأميركية منذ العام 2019.

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة شجعت الحوار بين الليبيين من دون الإصرار على نتائج محددة لتجنب الاتهامات بالتدخل غير المشروع في وقت تدعم فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إجراء انتخابات جديدة في ليبيا وتستخدم نفوذها لدعم جهود الأمم المتحدة لهذا الغرض.

وتحدث التقرير عن سعي الإدارة الأميركية لتخصيص 15 مليونا و950 ألف دولار بصفة مساعدات في ليبيا للعام المالي 2024 لاحتياجاتها الإنسانية الكبيرة في ظل وجود أكثر من 800 ألف شخص بحاجة للمساعدة وما يزيد عن 680 ألفا من المهاجر.ين غير الشرعيين على أراضيها.

وبحسب التقرير سعت الولايات المتحدة منذ العام 2011 لمنع تحول ليبيا لبيئة مؤاتية للجماعات الإرهابية العابرة للحدود، مؤكدًا أن اعتماد البلاد على قطاع النفط والغاز يجعل السيطرة على مؤسسة النفط في طرابلس والمصرف المركزي محل تنافس شديد بين الأطراف المتصارعة.

وأشار التقرير إلى فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات مالية وقيود سفر على الجهات التي تهدد السلام في ليبيا فيما قامت الولايات المتحدة بأمر مماثل في وقت يراقب فيه الكونغرس خطط إعادة التواجد الدبلوماسي الأميركي بالبلاد واحتياجات الأمن والتكاليف المرتبطة بذلك.

واختتم التقرير بالإشارة إلى دعوة بعض أعضاء الكونغرس لمشاركة أميركية أكثر حزما في ليبيا لدفع الانتقال السياسي.