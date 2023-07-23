“قدربوه” يبحث أسباب تأخر صرف المستحقات المالية لموظفي الهيئة الجدد

الوطن| متابعات

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، صباح اليوم الأحد، في الاجتماع الذي عقده بمكتبه، مع مدير الإدارة العامة للشؤون المالية “ناصر مسعود”، ومدير إدارة الشؤون المالية “عماد اخبيزات”، الإجراءات المتعلقة بصرف المستحقات المالية لموظفي الهيئة الجدد، وأسباب تأخرها، وكيفية معالجتها.

وأفاد قادربوه بأنه “سيتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة بتخصيص المبالغ المستحقة؛ حتى يتسنى للهيئة تسديد الفروقات التي تأتي ضمن حقوق موظفيها “.

وأكد أن طرح هذا الملف على طاولة الرئيس تلبية لاستفسارات ومطالب أعضاء وموظفو الهيئة الجدد بشأن تأخر صرف فروقاتهم المالية، واستكمالا للاجتماع السابق المنعقد مع قادربوه لبحث ومناقشة أعمال لجنة شؤون الموظفين المعنية بالأمر.