تدريبات لموظفي المفوضية على برنامج الجداول الإلكترونية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انطلاق برنامج تدريب لموظفي المفوضية على برنامج الجداول الإلكترونية.

وأكدت المفوضية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها افتتحت اليوم الأحد دورة تدريبية في برنامج معالج الجداول الالكترونية Excel)، استهدفت (15) موظفاً من العاملين في الإدارة العامة.

وأشارت المفوضية إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن خطتها لتطوير قدرات موظفيها وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم في المجال الوظيفي.

ويتلقى الموظفون من خلال هذا البرنامج التدريبي، مهارات استخدام برنامج (Excel)، وكيفية معالجة البيانات وتحليلها عن طريق الجداول الإلكترونية، وتطبيق تنسيقات مختلفة للقوائم والرسوم البيانية، وتقدم الدورة بواقع 4 ساعات يومياً.