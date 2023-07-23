| أمير حرب ومهربوه: خليفة حفتر ودوره في غرق السفينة المميت قبالة اليونان

ليييا المستقبل (ديرشبيغل): من الذي أرسل قارب اللاجئين المكتظ إلى نهايته المأساوية في البحر الأبيض المتوسط في أوائل يونيو؟ اعتقلت السلطات اليونانية تسعة مصريين، لكن يبدو أن الجناة الحقيقيين هم رجال تربطهم صلات واضحة بخليفة حفتر، أمير الحرب الليبي الذي كان الاتحاد الأوروبي يتودد إليه منذ شهور..

اضطر دايان النعمان إلى الانتظار طويلاً لرحيله. يتذكر السوري عبر الهاتف كيف استغرق الأمر أسابيع. يصف النعمان مخزنًا في ضواحي طبرق شرقي ليبيا ، حيث اضطر إلى الانتظار. كل يوم، كان يُعطى قطعة خبز وقطعة جبن، وكان عليه أن يشرب الماء القذر.

يقول النعمان إن الوقت الذي قضاه في الانتظار كان سيئًا. كان الإذلال والتهديد والضرب من الأمور المعتادة. قال إنه يجب أن يكون هادئًا ولم يُسمح له بمغادرة المتجر. حتى مجرد طلب قطعة ثانية من الجبن كان يعتبر تجاوزا. “إذا ذهبوا إلى المخازن في طبرق، وحفروا الأرض ونظروا حولها، سيجدون الكثير من الجثث”.

النعمان، الذي لا يريد نشر اسمه الحقيقي خوفًا من العواقب، هو واحد من حوالي 750 لاجئًا صعدوا على متن سفينة صيد أدريانا المتهالكة في أوائل يونيو. لقد أرادوا بدء حياة جديدة في أوروبا.

ورصدت السلطات الإيطالية واليونانية وكذلك وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس السفينة مكتظة بشكل واضح في وقت مبكر. قضى خفر السواحل اليوناني أيضًا وقتًا طويلاً في تتبع السفينة.



لكن بدلاً من إنقاذ الناس، كما يزعم اللاجئون، حاول خفر السواحل جر قارب الصيد بحبل. يعتقد اللاجئون أن هذا هو سبب انقلاب السفينة. لكن السلطات اليونانية تنفي هذه التقارير.



غرق القارب قبالة سواحل شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية في 14 يونيو ونجا 104 أشخاص فقط من غرق قارب اللاجئين الأكثر دموية منذ سنوات، وهي كارثة صدمت أوروبا.



لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يستقر السياسيون على الجاني الرئيسي. قالت إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، “نحن بحاجة إلى محاربة المهربين، الذين باعوا تذاكر إلى الناس ليس إلى أوروبا ولكن إلى حتفهم”.

واعتقلت السلطات اليونانية تسعة مصريين كانوا على متن السفينة. المدعون العامون يعتقدون أنهم هم المهربون. ويواجه الرجال غرامات باهظة وأحكام بالسجن مدى الحياة في حالة إدانتهم. استند الادعاء في مزاعمه إلى شهادات ناجين آخرين. ويؤكد الادعاء أن الرجال وزعوا الماء والطعام على متن السفينة، وأساءوا معاملة الركاب الآخرين ونفذوا الأوامر.

ومع ذلك، يزعم أفراد أسرة أن الرجال دفعوا بأنفسهم تكاليف العبور، ويمكن لثلاث عائلات حتى تقديم لقطات شاشة تؤكد ذلك. ويدعم اثنان من الناجين هذه الرواية – وزعموا أنهما تعرضا للضغط من قبل المسؤولين اليونانيين لتسمية الرجال بأنهم المتاجرين بالبشر. إذن، من المسؤول حقًا عن العبور المميت؟ من أغنوا أنفسهم عن طريق اللاجئين ووضعوهم في قارب صيد كان مكتظًا لدرجة أن الخطر كان واضحًا؟

الأثر يؤدي إلى الجنرال حفتر

قام فريق من المراسلين مع دير اشبيجل DER SPIEGEL بالتحقيق في هذا السؤال مع شبكة الأبحاث Lighthouse Reports والمنظمات الإعلامية Reporters United و El País و Siraj. بمساعدة إيهاب الراوي ومنظمته المساعدة Consolidated Rescue Group، التي تقدم الرعاية للعديد من الناجين، تحدث الصحفيون مع أقارب الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الكارثة و 17 ناجياً، وأجروا مقابلات مع مصادر في ليبيا وحلّلوا وثائق المحكمة. البحث لا يبرئ المصريين بشكل كامل.

وتشير النتائج إلى أن الأشخاص الحقيقيين الذين يقفون وراء المعابر ليسوا محتجزين في سجن يوناني، وبدلاً من ذلك فهم متواجدون في شرق ليبيا.



زعمت ثلاثة مصادر : أحد الناجين من حطام السفينة، ومساعد مهرب، وآخر ليبي من الداخل – بشكل مستقل أن أحد المذنبين الرئيسيين هو رجل يدعى محمد أ، ووفقًا للمصادر، فهو يعمل مع ما يسمى بـ “الضفادع”، وهي وحدة من القوات الخاصة التابعة للبحرية الليبية والتي يسيطر عليها الجنرال خليفة حفتر. لم يرد هو والمتحدث باسم حفتر على قوائم مفصلة من الأسئلة حول جميع المزاعم التي أرسلتها دير شبيغل.



حفتر زعيم حرب متشعب العلاقات. يسيطر على المنطقة في شرق ليبيا حيث أبحرت السفينة أدريانا. ازدهرت تجارة التهريب هناك على مدار العام ونصف العام الماضيين.

وفي غضون ذلك، تحول المسار من غرب ليبيا إلى الشرق – على ما يبدو دون اهتمام حفتر كثيرًا. كانت إيطاليا ومالطا، على وجه الخصوص، تثني على أمير الحرب منذ شهور، ويمكنهما قريبًا إبرام صفقة معه. يريدون من حفتر وميليشياته أن يكون الحارس لأوروبا ويوقف تدفق اللاجئين، وفي المقابل، من المرجح أن يتقاضى حفتر أجرًا رائعًا. إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فإن الرجل الذي توشك أوروبا على إعلان أن شريكه سيكون في الواقع تاجرًا بالبشر.

ومن ثم فإن كارثة اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط ستكشف نقاط ضعف سياسة الهجرة الأوروبية: يعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على شركاء مشكوك فيهم – ومرة تلو الأخرى، على القوى الإجرامية التي تسعى إلى جني الأموال مرتين.

عندما وصل الشاب السوري دايان النعمان إلى شرق ليبيا، كان بعض هؤلاء الرجال ينتظرونه بالفعل. ويزعم أن عناصر لواء طارق بن زياد، رجال حفتر، أخذوه من مطار بنغازي. تخضع بنغازي لحراسة مشددة ، لكن ورد أن السائق مر عبر العديد من نقاط التفتيش دون أي مشاكل.

يتذكر النعمان كيف أطلق أحد الرجلين النكات على راكبته. “بالتأكيد سيذهب إلى البحر، هل تعتقد أن السوريين يأتون إلى هنا من أجل السياحة؟”



يقول النعمان إنه دفع 4500 دولار للعبور. كانت حزمة كاملة، وكان من المفترض أن تبدأ الرحلة إلى إيطاليا بعد بضعة أيام. ومن هناك، أراد أن يشق طريقه إلى ألمانيا. وقدم ناجون آخرون ادعاءات مماثلة. وإلى وقت قريب، نقلت شركة أجنحة الشام للطيران السوري آلاف السوريين إلى بنغازي، بموافقة حفتر بكل وضوح.



يقول جلال حرشاوي، الخبير في شؤون البلاد، إن حفتر يروج بقوة لحقيقة أنه يحتكر استخدام القوة في شرق ليبيا. ويقول إن القليل يحدث دون علم حفتر وأن أمير الحرب لا يمكنه الادعاء بأنه غير متورط في تجارة التهريب. ينظر كثير من اللاجئين إلى الأمر بالمثل. ويقول أحد الناجين: “يشرف ابنه صدام حفتر على جميع الرحلات”.



وفقًا للناجين، انطلقت السفينة Adriana في ساعات الصباح الباكر. وفي الليلة السابقة، كان لا بد من نقل الركاب من المخزن إلى خليج شرق مدينة طبرق. ويقول اللاجئون إن أحداً لم يسبب لهم أي مشاكل رغم حظر التجول. يزعم أحد الناجين أن المهربين حصلوا على إذن من ميليشيا حفتر.

ويقول أحد الباقيين على قيد الحياة، إنه ما كان ليُسمح له حتى بالمغادرة بدون هذا الإذن. وهو يدعي أن محمد أ. عضو “الضفادع” قدم رشوة للسلطات المختصة لإيقاف الرادار في الوقت المناسب. الاتحاد الأوروبي على علم بأنشطة التهريب المشتبه بها لحفتر. أخبر موظفو الأمم المتحدة دبلوماسيين أوروبيين في وقت مبكر من شهر يناير أن مغادرة قوارب اللاجئين تمثل “مصدر دخل مربحًا لحكام شرق ليبيا المعنيين”. شاهد دير شبيجل برقية حول هذا الموضوع.

دعوة حفتر إلى روما

لكن هذا لم يمنع دول جنوب الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، من السعي للعمل مع حفتر. ففي شهر مايو، دعاه رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني إلى روما. وبعد وقت قصير، سافر وفد من مالطا إلى بنغازي. وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي قبل أيام قليلة من غرق السفينة “سنطلب من حفتر مزيدا من التعاون لوقف المغادرين”.

تم السماح لأمير الحرب بتقديم نفسه كحل لمشكلة ربما يكون قد خلقها في المقام الأول. تم الاتصال بعدة جهات للتعليق، كتبت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ليس لديها تفويض لإجراء تحقيقات في هذه القضية أو لتوضيح الحقائق بشكل قاطع. ولم تستجب حكومتا مالطا وإيطاليا لطلبات التعليق. وقال خفر السواحل اليوناني إنه لا يمكنه الإجابة على الأسئلة لأنها تتعلق بإجراءات التحقيق السرية، وقالت الوكالة إن الإجراءات ستتم بشكل مستقل ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. لقد أشار حفتر بالفعل إلى الأوروبيين أنه إذا أراد ذلك، فسيكون في وضع يسمح له بإيقاف المهاجرين. لكنه ليس رجلاً يبدو أنه يهتم كثيرًا بمصير الناس.

ويُظهر حادث يوم 25 مايو العواقب المميتة التي يمكن أن تحدثها أفعال رجاله. كان هذا هو اليوم الذي اعترضت فيه سفينة تابعة لميليشيا طارق بن زياد، على ما يبدو، قاربًا للاجئين كان في طريقه إلى أوروبا. قامت إحدى المنظمات غير الحكومية Sea Watch بتصوير الحدث من الجو. وبحسب لاجئين، فإن ميليشيات حفتر جرّوهما إلى ليبيا. وحالات “سحب المهاجرين” تنتهك القانون الدولي ، لأن ليبيا لا تعتبر ملاذاً آمناً لطالبي اللجوء. إنهم لا ينقذون الأرواح أيضًا: يغامر معظم اللاجئين الذين تم جرهم إلى البحر مرة أخرى. ووفقًا للأقارب، كان هذا هو الحال أيضًا هذه المرة. يزعمون أن ما لا يقل عن أربعة لاجئين تم سحبهم في 25 مايو، فيما بعد صعدوا على متن السفينة أدريانا – وغرقوا مع السفينة.

صحيفة ديرشبيغل / ترجمة :