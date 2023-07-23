أستاذ بالعلاقات الدولية: معالجة الملف الليبي ممكن أن تسرع عملية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا

ليبيا – قال أستاذ العلاقات الدولية التركي سمير صالحة أن التقارب المصري- التركي سيكون له تأثيرات إيجابية على تفاهم القيادات السياسية في داخل ليبيا.

صالحة أشار في تصريح لموقع “اندبندنت عربية” إلى أن زيارة الرئيس المصري لأنقرة ستكون من بين أولوياتها مناقشة الملف الليبي، وعلى رغم أن الحوار بين البلدين بدأ منذ ثلاث سنوات حول ذلك الملف عبر المباحثات الاستكشافية بين وزارتي الخارجية، وكذلك محادثات جهازي استخبارات البلدين، فإن لقاء الرئيسين المصري والتركي وبحث الوضع التركي خلاله من المرجح أن يؤدي إلى كثير من التنسيق والتفاهم، مما قد يسهم في حلحلة الأزمة الليبية وتقريب وجهات نظر الأطراف السياسية هناك.

وتوقع أن تسرع معالجة الملف الليبي من عملية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا، وهو مطلب تركي منذ فترة طويلة، بحسب تعبيره. مؤكداً أن الملف الليبي يحمل كثيراً من الفرص للقاهرة وأنقرة استراتيجياً واقتصادياً وأمنياً.